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Непогода нарушила электроснабжение в Минской области

В результате неблагоприятной погоды более 130 населенных пунктов остались без света, сообщили в Минскэнерго.

Источник: Минскэнерго

Сильнее остальных пострадали Пуховичский и Слуцкий районы. Там на линии электропередач налипал снег, повреждения принес и шквалистый ветер.

По состоянию на утро 6 апреля энергетики активно восстанавливали подачу света.

Задействовали 39 специализированных бригад, 56 единиц спецтехники, а 6 дизельных электростанций помогут не оставить без света наиболее пострадавшие районы.

«Наши специалисты работают круглосуточно, чтобы минимизировать неудобства для населения», — говорится в сообщении Минскэнерго.

Напомним, на сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.