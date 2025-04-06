Непогода нарушила электроснабжение в Минской области

Сильнее остальных пострадали Пуховичский и Слуцкий районы. Там на линии электропередач налипал снег, повреждения принес и шквалистый ветер.
По состоянию на утро 6 апреля энергетики активно восстанавливали подачу света.
Задействовали 39 специализированных бригад, 56 единиц спецтехники, а 6 дизельных электростанций помогут не оставить без света наиболее пострадавшие районы.
«Наши специалисты работают круглосуточно, чтобы минимизировать неудобства для населения», — говорится в сообщении Минскэнерго.
Напомним, на сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.