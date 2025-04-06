Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемого в убийстве экс-полицейского мужчину задержали в Жамбылской области

Человек, взбудораживший социальные сети на неделе, которого местные жители успели прозвать маньяком, дает признательные показания, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Эта история началась ранним утром 31 марта. В начале недели женщина, прогуливаясь по одному из парков в Таразе, обнаружила зверски убитого мужчину. Обезображенное тело опознали, оказалось, что это был бывший сотрудник полиции.

В тот же день в местных пабликах стали появляться видео с новыми убитыми. На кадрах снова были люди с размозженными головами. Слух о том, что на улицах орудует маньяк с топором или молотком настолько разросся, что полицейским пришлось выступать с официальным заявлением.

Они рассказали, что все видео, кроме первого — это фейк, случившееся могло произойти давно и где-то в другом месте.

Вместе с тем началась активная работа по поиску жестокого убийцы. На днях полицейские сделали заявление, что подозреваемый в деле мужчина был задержан уже на следующий день после инцидента. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания и дает признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на особом контроле руководства департамента полиции.