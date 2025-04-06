Фигурант дела победителя «Танцев со звездами» Морохов признал вину

«Алексей Морохов выразил желание сотрудничать со следствием, с ним заключено досудебное соглашение», — следует из документов.
Кроме того, в ходе очной ставки со вторым фигурантом — соучредителем ООО «Интертехника» Алексеем Леденевым — Морохов «указал на него, как на соучастника преступления». Морохов в рамках расследования находится в СИЗО, а Леденева отправили под домашний арест после того, как ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее сообщалось, что следователи в Ивановской области возбудили уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере у концерна «Калашников». Так, в ноябре 2024 года по этому делу в СИЗО был отправлен технический директор подрядной организации «Интертехника», гендиректор компании «Ивановские ковши» Алексей Морохов. Главе подрядной организации при осуществлении гособоронзаказа концерном «Калашников» и соучредителю «Интертехники» предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, связанного с заведомым неисполнением договоров подряда, заключенных по госконтракту.
Морохову и Леденеву (победитель шоу «Танцы со звездами» сезона 2010 года в паре с российской артисткой Анастасией Стоцкой) следствием вменяется причинение ущерба концерну «Калашников» на сумму более 32 млн рублей. Основанием для обвинения фигурантов в мошенничестве стали показания свидетелей, допрошенных в ходе проверки и указавших на них как на лиц, совершивших преступление. Следствие установило, что вменяемое обоим фигурантам преступление носит спланированный характер, с привлечением заведомо неосведомленных лиц о его намерениях, оно было совершено с использованием бюджетных средств и затрагивает обороноспособность страны.
Суть обвинений
Следствие считает, что с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024 года Морохов и Леденев в лице представителей одного из подрядчиков «Калашникова» приобрели в КНР бракованные детали по цене, заведомо ниже установленной договорами подряда, заключенными с концерном. По заказу «Калашникова» «Интертехникой» была осуществлена поставка более трети закупленных деталей в нарушение условий минимум двух договоров, а недобросовестный подрядчик концерна заведомо знал о несоответствии качества этих деталей техническим требованиям, следует из материалов дела. Похищенными у «Калашникова» денежными средствами учредители подрядной организации и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, говорится в материалах.
Сумма ущерба в рамках уголовного дела превысила 32 млн рублей. Санкция инкриминируемой фигурантам дела статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Арбитражный суд Удмуртской Республики зарегистрировал и назначил к рассмотрению два иска концерна к «Интертехнике»: с просьбой взыскать с организации штраф по договору подряда в размере более 5,3 млн рублей, а также взыскать неосновательное обогащение и неустойку на общую сумму почти 30 млн рублей.