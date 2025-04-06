Фигурант дела победителя «Танцев со звездами» Морохов признал вину

Следствие считает, что с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024 года Морохов и Леденев в лице представителей одного из подрядчиков «Калашникова» приобрели в КНР бракованные детали по цене, заведомо ниже установленной договорами подряда, заключенными с концерном. По заказу «Калашникова» «Интертехникой» была осуществлена поставка более трети закупленных деталей в нарушение условий минимум двух договоров, а недобросовестный подрядчик концерна заведомо знал о несоответствии качества этих деталей техническим требованиям, следует из материалов дела. Похищенными у «Калашникова» денежными средствами учредители подрядной организации и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, говорится в материалах.