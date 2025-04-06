На Алтае задержан мужчина, бросавший в полицейских взрывчаткой

Как отмечается, инцидент возник вечером 5 апреля 2025 года, события разворачивались в селе Бочкари Целинного района. Между односельчанами разгорелся конфликт, после чего один из них открыл огонь из самодельного огнестрельного оружия.
В дальнейшем к месту конфликта прибыли правоохранители, но буйный мужчина оказал им сопротивление, и не только отказался сдаться, но и начал бросать взрывчатку, изготовленную своими руками.
Позднее по данному факту завели уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Теперь мужчина задержан силовыми структурами, проводится осмотр места событий. В доме правонарушителя проводятся обыски, полицейские изымают взрывчатку и боеприпасы.
Помимо этого, готовятся материалы об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.