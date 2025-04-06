В Нижнем Тагиле эвакуировали персонал и посетителей ТЦ

Накануне вечером в Нижнем Тагиле посетители и персонал ТРЦ «Депо» получили оповещение об эвакуации. На место прибыли экстренные службы. Само здание было оцеплено. Об этом сообщает tg-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Системы оповещения подавали сигнал около 19:50. После чего персонал и посетители в спешке покидали здание. Уже ближе к девяти часам вечера оцепление сняли и вход в торговый центр был открыт.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-группу полиции Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не поступил.