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В Нижнем Тагиле эвакуировали персонал и посетителей ТЦ

В крупном торговом центре Нижнего Тагила прошла эвакуация.

Источник: Комсомольская правда

Накануне вечером в Нижнем Тагиле посетители и персонал ТРЦ «Депо» получили оповещение об эвакуации. На место прибыли экстренные службы. Само здание было оцеплено. Об этом сообщает tg-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Системы оповещения подавали сигнал около 19:50. После чего персонал и посетители в спешке покидали здание. Уже ближе к девяти часам вечера оцепление сняли и вход в торговый центр был открыт.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-группу полиции Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не поступил.