В Волгограде всю ночь тушили пожар в овраге у Мамаева кургана

Крупный пожар вспыхнул вечером 5 апреля в Волгограде у подножия Мамаева кургана. Загорелась стихийная свалка в овраге на Втором километре. Огонь был настолько сильным, что пожар едва не уничтожил жилые дома. Ликвидировать его удалось только утром воскресенья.
— Горел мусор глубокого залегания. Пожарные расчеты 21-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 7.03, — сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Первые сообщения о пожаре спасателям поступили накануне в 21.27. Огонь охватил 500 кв. метров рядом с жилыми домами. Тушили возгорание практически в центре города почти десять часов. К счастью, никто не пострадал. С утра центр и Дзержинский район в едкой дымке.
Предполагаемой причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. По словам очевидцев, все началось с громкого хлопка. Сопровождали эти звуки и последующее горение.