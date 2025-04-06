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В Волгограде всю ночь тушили пожар в овраге у Мамаева кургана

В Волгограде крупный пожар едва не уничтожил жилые дома.

Источник: О Волгограде Сталинграде/tg

Крупный пожар вспыхнул вечером 5 апреля в Волгограде у подножия Мамаева кургана. Загорелась стихийная свалка в овраге на Втором километре. Огонь был настолько сильным, что пожар едва не уничтожил жилые дома. Ликвидировать его удалось только утром воскресенья.

— Горел мусор глубокого залегания. Пожарные расчеты 21-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 7.03, — сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Первые сообщения о пожаре спасателям поступили накануне в 21.27. Огонь охватил 500 кв. метров рядом с жилыми домами. Тушили возгорание практически в центре города почти десять часов. К счастью, никто не пострадал. С утра центр и Дзержинский район в едкой дымке.

Предполагаемой причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. По словам очевидцев, все началось с громкого хлопка. Сопровождали эти звуки и последующее горение.