В Волгограде всю ночь тушили пожар в овраге у Мамаева кургана

Первые сообщения о пожаре спасателям поступили накануне в 21.27. Огонь охватил 500 кв. метров рядом с жилыми домами. Тушили возгорание практически в центре города почти десять часов. К счастью, никто не пострадал. С утра центр и Дзержинский район в едкой дымке.