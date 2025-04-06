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Минобороны подало иск к конструкторскому бюро «Алмаз»

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Министерства обороны к Центральному морскому конструкторскому бюро «Алмаз», сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Рассмотрение искового заявления назначено на 13 мая», — сказал собеседник агентства.

Суть иска, включающего требование на 11,5 миллиона рублей, в суде не раскрыли.

В начале марта Минобороны подало иск к ПАО «Научно-производственное объединение “Алмаз” имени академика А. А. Расплетина» — производителю систем противовоздушной обороны, а также к петербургскому НПО «Импульс». Основания исковых требований и суммы не уточнялись. Кроме того, с 4 февраля по 28 марта военное ведомство подало десять исков к РЖД на 105 миллионов рублей.