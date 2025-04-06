Минобороны подало иск к конструкторскому бюро «Алмаз»

В начале марта Минобороны подало иск к ПАО «Научно-производственное объединение “Алмаз” имени академика А. А. Расплетина» — производителю систем противовоздушной обороны, а также к петербургскому НПО «Импульс». Основания исковых требований и суммы не уточнялись. Кроме того, с 4 февраля по 28 марта военное ведомство подало десять исков к РЖД на 105 миллионов рублей.