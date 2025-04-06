В Уфе мужчина лишился квартиры и машины из-за мошенников

В Уфе 28-летний мужчина стал жертвой мошенников и лишился квартиры и автомобиля. Об этом сообщают в пресс-службе МВД.
Ему позвонили якобы из университета, где он учился, и попросили продиктовать коды из SMS для обновления базы данных. Затем с ним связались лжесотрудники «Госуслуг» и «Росфинмониторинга» и сообщили, что от его имени пытаются продать квартиру и машину.
Следуя их инструкциям, мужчина продал имущество, потеряв в итоге более трёх миллионов рублей. Когда мошенники перестали выходить на связь, он обратился в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).