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В Уфе мужчина лишился квартиры и машины из-за мошенников

Ему позвонили якобы из университета, где он учился.

Источник: Freepik

В Уфе 28-летний мужчина стал жертвой мошенников и лишился квартиры и автомобиля. Об этом сообщают в пресс-службе МВД.

Ему позвонили якобы из университета, где он учился, и попросили продиктовать коды из SMS для обновления базы данных. Затем с ним связались лжесотрудники «Госуслуг» и «Росфинмониторинга» и сообщили, что от его имени пытаются продать квартиру и машину.

Следуя их инструкциям, мужчина продал имущество, потеряв в итоге более трёх миллионов рублей. Когда мошенники перестали выходить на связь, он обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).