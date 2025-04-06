В Уфе мужчина лишился квартиры и машины из-за мошенников

Ему позвонили якобы из университета, где он учился, и попросили продиктовать коды из SMS для обновления базы данных. Затем с ним связались лжесотрудники «Госуслуг» и «Росфинмониторинга» и сообщили, что от его имени пытаются продать квартиру и машину.