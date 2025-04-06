СКР проверяет сообщения о рабстве в Якутии

Сведения об удержании мужчин в селе Кюндяде стали распространяться в Telegram-каналах и якутских СМИ. По информации SakhaDay, местный фермер избивал двух своих работников. Один из них сбежал и обратился за помощью к жительнице села Акулине утром 4 апреля.