Специалисты МЧС из Ростовской области обезвредили авиабомбу

Специалисты МЧС из Ростовской области обезвредили осколочно-фугасную авиабомбу SD-70 немецкой армии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Оказалось, что на этот раз пиротехники Донского спасцентра МЧС работали в хуторе Фролов Волгоградской области. 4 апреля снаряд времен Великой Отечественной войны тщательно осмотрели, после чего провели контролируемый подрыв.
Напомним, ранее в двух километрах от поселка Задонского Ростовской области обезвредили 50-килограммовую немецкую осколочно-фугасную авиабомбу.