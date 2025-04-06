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Специалисты МЧС из Ростовской области обезвредили авиабомбу

Немецкую авиабомбу обезвредили пиротехники МЧС из Ростовской области.

Источник: МЧС РФ

Специалисты МЧС из Ростовской области обезвредили осколочно-фугасную авиабомбу SD-70 немецкой армии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Оказалось, что на этот раз пиротехники Донского спасцентра МЧС работали в хуторе Фролов Волгоградской области. 4 апреля снаряд времен Великой Отечественной войны тщательно осмотрели, после чего провели контролируемый подрыв.

Напомним, ранее в двух километрах от поселка Задонского Ростовской области обезвредили 50-килограммовую немецкую осколочно-фугасную авиабомбу.