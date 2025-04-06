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18 пожаров потушили за сутки в Свердловской области, есть погибший

Тело погибшего обнаружили в сгоревшем строительном вагончике в деревне Большая Лавровка под Полевским.

Источник: Александра Левчук/ТАСС

На Среднем Урале за минувшие сутки ликвидировали 18 пожаров, 10 из которых произошли в жилом секторе, сообщает региональное МЧС.

Так, накануне в Первоуральске на улице Деревенской на площади 130 квадратных метров горели садовый дом и надворные постройки. Огонь потушили за 34 минуты 13 спасателей на четырех спецмашинах.

В деревне Большая Лавровка на улице Зеленая на площади 15 «квадратов» горел строительный вагончик. Пожар потушили за 10 минут 8 специалистов на двух единицах техники. В ходе тушения было обнаружено тело погибшего.

В поселке Черноисточинск на улице Комсомольская на площади 10 квадратных метров горела кровля частного жилого дома. Огонь ликвидировали за 10 минут 6 спасателей на двух спецмашинах.

Екатеринбурге на улице Билимбаевская на площади один «квадрат» горела детская коляска в подъезде 5-этажного жилого дома. Возгорание ликвидировано населением до прибытия пожарных расчетов.

Еще одно возгорание потушили до приезда спасателей на проспекте Академика Сахарова в Екатеринбурге, где на площади 1 квадратный метр горел настенный диспансер в помещении пекарни.