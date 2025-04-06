По факту ДТП с двумя погибшими пешеходами под Новосибирском возбуждено уголовное дело

Следственный отдел ОМВД России по Тогучинскому району Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в селе Лекарственное. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Как ранее сообщили в ГАИ области, в субботу, 5 апреля, около 21:30 37-летняя женщина за рулём Lada Granta, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, сбила двух женщин, которые шли по обочине улицы Центральной.
В результате наезда пешеходы 1986 и 2003 годов рождения скончались на месте.
Предполагаемая виновница ДТП задержана, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», предусматривающей до 15 лет лишения свободы.
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