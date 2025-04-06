В более 270 населенных пунктах Белоруссии нарушено электроснабжение

Также сообщается, что в Могилевской области по состоянию на 08:30 утра продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 142 населенных пунктах, преимущественно в Бобруйском, Осиповичском, Кировском и Могилевском районах. На текущий момент к аварийно-восстановительным работам привлечен персонал сетевых филиалов РУП «Могилевэнерго» в количестве 49 бригад и 55 единиц спецтехники.