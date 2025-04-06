В Новосибирске седьмой день ищут 14-летнего Платона Шутова

Подростка разыскивают в Новосибирской области.
В Новосибирске продолжаются поиски 14-летнего Платона Шутова — подростка не могут найти уже седьмой день, последний раз его зафиксировали камеры наблюдения в районе коттеджного посёлка «Берёзки». Предположительно, он может скрываться на дачах в ближайших СНТ.
Родные просят владельцев участков в СНТ «Иня», «Сосновая роща», «Лесовод», «Град», «Крутиха», «Новая заря», НСТ «Энергия-5», ТСН «Лесное» и других — осмотреть свои территории.
Если вы заметили похожего подростка, постарайтесь незаметно сделать фото или видео и сразу сообщите в отряд «ЛизаАлерт»: 8−800−700−54−52.