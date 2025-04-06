В Новосибирске седьмой день ищут 14-летнего Платона Шутова

В Новосибирске продолжаются поиски 14-летнего Платона Шутова — подростка не могут найти уже седьмой день, последний раз его зафиксировали камеры наблюдения в районе коттеджного посёлка «Берёзки». Предположительно, он может скрываться на дачах в ближайших СНТ.