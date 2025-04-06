Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11-летний подросток на квадроцикле сбил женщину в Березовском

Мальчик без прав находился за рулем без защитной экипировки и шлема.

Источник: ГАИ Свердловской области

В свердловском городе Березовский 11-летний подросток на квадроцикле Lion 200 LD сбил женщину-пешехода, которая выгуливала собаку и переходила проезжую часть перед близко идущим транспортом. ДТП с участием ребенка случилось днем 5 апреля в коттеджном поселке «Черника Парк» на улице Рассветная.

Пострадавшую 45-летнюю женщину с ушибами доставили на машине скорой помощи в Березовскую ЦГБ, госпитализация ей не потребовалась.

«Подросток, управлявший квадроциклом, не пострадал, — рассказали в региональной Госавтоинспекции. — Квадроцикл был приобретен матерью мальчика, которая не задумалась о возможных последствиях и необходимости наличия водительского удостоверения для управления таким транспортным средством».

Кроме того, в момент аварии подросток находился за рулем без защитной экипировки и шлема. Квадроцикл также не зарегистрирован должным образом.

В отношении матери подростка составлен административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав, ей предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Материалы о происшествии переданы в ПДН.