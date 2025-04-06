11-летний подросток на квадроцикле сбил женщину в Березовском

В свердловском городе Березовский 11-летний подросток на квадроцикле Lion 200 LD сбил женщину-пешехода, которая выгуливала собаку и переходила проезжую часть перед близко идущим транспортом. ДТП с участием ребенка случилось днем 5 апреля в коттеджном поселке «Черника Парк» на улице Рассветная.
Пострадавшую 45-летнюю женщину с ушибами доставили на машине скорой помощи в Березовскую ЦГБ, госпитализация ей не потребовалась.
«Подросток, управлявший квадроциклом, не пострадал, — рассказали в региональной Госавтоинспекции. — Квадроцикл был приобретен матерью мальчика, которая не задумалась о возможных последствиях и необходимости наличия водительского удостоверения для управления таким транспортным средством».
Кроме того, в момент аварии подросток находился за рулем без защитной экипировки и шлема. Квадроцикл также не зарегистрирован должным образом.
В отношении матери подростка составлен административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав, ей предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Материалы о происшествии переданы в ПДН.