11-летний подросток на квадроцикле сбил женщину в Березовском

В свердловском городе Березовский 11-летний подросток на квадроцикле Lion 200 LD сбил женщину-пешехода, которая выгуливала собаку и переходила проезжую часть перед близко идущим транспортом. ДТП с участием ребенка случилось днем 5 апреля в коттеджном поселке «Черника Парк» на улице Рассветная.