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Тело водителя унесенного течением внедорожника нашли в Акмолинской области

Кокшетау. 6 апреля. КазТАГ — Тело водителя внедорожника нашли после того, как автомобиль унесло течением и скрыло под водой, передает КазТАГ.

Источник: kokshetaulifekz

«В машине находились три человека. Два пассажира были спасены благодаря оперативным действиям спасателей. На текущий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Тело водителя было найдено в 2.30», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

В ведомстве отметили, что 5 апреля 2025 года на 963 км автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ», несмотря на выставленный пост полиции и введенные ограничения из-за затопления дороги, водитель решил нарушить запрет и попытался объехать закрытый участок. По данным, во время пересечения затопленного участка автомобиль был унесен течением и скрылся под водой.