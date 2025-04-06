Тело водителя унесенного течением внедорожника нашли в Акмолинской области

В ведомстве отметили, что 5 апреля 2025 года на 963 км автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ», несмотря на выставленный пост полиции и введенные ограничения из-за затопления дороги, водитель решил нарушить запрет и попытался объехать закрытый участок. По данным, во время пересечения затопленного участка автомобиль был унесен течением и скрылся под водой.