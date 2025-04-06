Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухлетний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля в Караганде

Двухлетнего ребенка на самокате сбили во дворе одного из жилых комплексов в Караганде, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции региона, инцидент случился 5 апреля около 21:00.

«36-летний водитель Chevrolet Nexia совершил наезд на двухлетнего ребенка, который пересекал пешеходный переход на самокате. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик был доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в полиции.

Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Правоохранители призывали водителей соблюдать правила дорожного движения, особенно в зонах жилой застройки, а родителей попросили не оставлять детей без присмотра, даже во дворах с ограниченным доступом транспорта.