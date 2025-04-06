Двухлетний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля в Караганде

По информации пресс-службы Департамента полиции региона, инцидент случился 5 апреля около 21:00.
«36-летний водитель Chevrolet Nexia совершил наезд на двухлетнего ребенка, который пересекал пешеходный переход на самокате. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик был доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в полиции.
Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Правоохранители призывали водителей соблюдать правила дорожного движения, особенно в зонах жилой застройки, а родителей попросили не оставлять детей без присмотра, даже во дворах с ограниченным доступом транспорта.