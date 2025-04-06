В Кировском районе при пожаре погиб пенсионер

Тревожный сигнал поступил в службу спасения 5 апреля в 17.30 — горел жилой дом в деревне Столпище. Соседи сообщили спасателям, что внутри может находиться хозяин 1957 года рождения. «Его в условиях высокой температуры и плотного задымления без признаков жизни обнаружили на полу в одной из комнат. Известно, что мужчина со своей семьей проживал в Бобруйске. Около двух недель назад он приехал на дачу для обработки огорода», — пояснили в областном управлении.