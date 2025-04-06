Прокуратура Приморья добилась ужесточения срока для пьяного водителя

Прокуратура через апелляцию добилась ужесточения наказания для нетрезвого водителя, сообщили в пресс-службе ведомства.
В январе 2025 года Дальнегорским районным судом был вынесен приговор местному жителю, признанному виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения с наличием судимости за аналогичное преступление). Мужчина получил условный срок в 1 год 10 месяцев с испытательным сроком 2 года и лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.
Однако прокуратура посчитала данное наказание чрезмерно мягким и обжаловала решение суда. В результате рассмотрения дела Приморским краевым судом доводы прокуратуры были признаны обоснованными, и осужденному назначено реальное лишение свободы на 1 год 10 месяцев в колонии-поселении. Кроме того, суд принял решение о конфискации автомобиля Toyota Carina, использованного при совершении преступления.