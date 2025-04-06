67-летний житель Узбекистана сорвался с 24-го этажа на стройке в Петербурге

Страшная трагедия произошла в Северной столице. Утром на строительной площадке у ЖК «Дефанс» на улице Типанова мужчина сорвался с фасадного подъемника и погиб. Рабочий упал с высоты 24 этажа. Об этом «МК в Питере» сообщил источник в правоохранительных органах.
Прибывшие на место полицейские обнаружили на тротуарной плитке возле жилого комплекса пятна крови. Затем опросили 56-летнего работника из Узбекистана, который рассказал, что отнес упавшего земляка в подсобное помещение для оказания первой помощи. Соотечественника погибшего задержали.
Полицейские также опросили гендиректора ООО «Голд Строй», который занимается на объекте подрядными работами. Мужчина сообщил, что проводит фасадные работы с привлечением субподрядной организации «Пробер М. Г.»., где работал сорвавшийся с 24-го этажа работник.
Погибшим оказался 67-летний гражданин Узбекистана. В августе прошлого года он приехал в Россию, но на миграционный учет так и не встал. Его место жительства только предстоит узнать следователям.
Тело мужчины забрали в морг для установления точной причины смерти. Материалы дела переданы следователю СО по Московскому району Северной столицы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.