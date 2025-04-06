67-летний житель Узбекистана сорвался с 24-го этажа на стройке в Петербурге

Страшная трагедия произошла в Северной столице. Утром на строительной площадке у ЖК «Дефанс» на улице Типанова мужчина сорвался с фасадного подъемника и погиб. Рабочий упал с высоты 24 этажа. Об этом «МК в Питере» сообщил источник в правоохранительных органах.