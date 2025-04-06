Поезда опаздывают на участке Осиповичи — Могилев

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Упавшие на железнодорожные пути деревья стали причиной задержки движения поездов на участке Осиповичи — Могилев, об этом сообщили в пресс-службе БЖД.
Отдельные поезда на данном направлении могут отклоняться от графика движения от 20 минут до 1 часа.
«Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры по устранению последствий непогоды и вводу поездов в график», — уточнили в ведомстве.
Информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.
В БЖД попросили пассажиров отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и учитывать сложившиеся обстоятельства при планировании своих поездок.
Ранее синоптики объявили на воскресенье оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. В республике ожидается сильный ветер, снег, метель, местами гололед и гололедица.
В частности, из-за сильного ветра и снегопада было нарушено электроснабжение в Минской и Могилевской областях. Сложная погодная обстановка наблюдается и в других регионах страны.