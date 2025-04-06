Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезда опаздывают на участке Осиповичи — Могилев

Из-за неблагоприятный погоды на железнодорожные пути упали деревья, что привело к проблемам для движения поездов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Упавшие на железнодорожные пути деревья стали причиной задержки движения поездов на участке Осиповичи — Могилев, об этом сообщили в пресс-службе БЖД.

Отдельные поезда на данном направлении могут отклоняться от графика движения от 20 минут до 1 часа.

«Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры по устранению последствий непогоды и вводу поездов в график», — уточнили в ведомстве.

Информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.

В БЖД попросили пассажиров отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и учитывать сложившиеся обстоятельства при планировании своих поездок.

Ранее синоптики объявили на воскресенье оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. В республике ожидается сильный ветер, снег, метель, местами гололед и гололедица.

В частности, из-за сильного ветра и снегопада было нарушено электроснабжение в Минской и Могилевской областях. Сложная погодная обстановка наблюдается и в других регионах страны.