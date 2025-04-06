Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный пациент избил врачей скорой помощи во время госпитализации в Петербурге

Агрессора положили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Неспокойный вызов выдался на днях врачам скорой помощи в Петербурге. На бригаду напал неадекватный пациент. Подробности инцидента рассказал источник АН «Оперативное прикрытие».

Медики приехали к пациенту в квартиру на Запорожской улице, отвели в карету скорой помощи и повезли в городскую больницу № 3. Ничего не предвещало беды, но в больнице мужчина внезапно разбушевался и пустил в ход кулаки. Как выяснилось, перед вызовом он напился.

— Пьяный пациент нанес врачам телесные повреждения прямо во время своей госпитализации, — уточнили в издании.

Агрессора утихомирили и положили в реанимацию, врачи поставили ему диагноз эпилепсия. Помощь понадобилась и пострадавшей бригаде скорой — мужчина и женщина получили ушибы мягких тканей головы.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.