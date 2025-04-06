Пьяный пациент избил врачей скорой помощи во время госпитализации в Петербурге

Медики приехали к пациенту в квартиру на Запорожской улице, отвели в карету скорой помощи и повезли в городскую больницу № 3. Ничего не предвещало беды, но в больнице мужчина внезапно разбушевался и пустил в ход кулаки. Как выяснилось, перед вызовом он напился.