Пьяный пациент избил врачей скорой помощи во время госпитализации в Петербурге

Неспокойный вызов выдался на днях врачам скорой помощи в Петербурге. На бригаду напал неадекватный пациент. Подробности инцидента рассказал источник АН «Оперативное прикрытие».
Медики приехали к пациенту в квартиру на Запорожской улице, отвели в карету скорой помощи и повезли в городскую больницу № 3. Ничего не предвещало беды, но в больнице мужчина внезапно разбушевался и пустил в ход кулаки. Как выяснилось, перед вызовом он напился.
— Пьяный пациент нанес врачам телесные повреждения прямо во время своей госпитализации, — уточнили в издании.
Агрессора утихомирили и положили в реанимацию, врачи поставили ему диагноз эпилепсия. Помощь понадобилась и пострадавшей бригаде скорой — мужчина и женщина получили ушибы мягких тканей головы.
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.