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В Челябинской области в кафе устроили поножовщину

В Златоусте полицейские задержали подозреваемого устроившего поножовщину кафе и причинившего тяжкий вред здоровью одному из посетителей, сообщили Накануне.

RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанный — мужчина 1977 года рождения. Конфликт начался с пары, которая выясняла отношения на повышенных тонах. Ранее судимый 48-летний посетитель кафе стал свидетелем ссоры и решил заступиться за женщину. Общение мужчин закончилось поножовщиной. Подозреваемый нанес своему «оппоненту» несколько ударов ножом, когда они возвращались из уборной обратно к столикам.

Прибывшие на вызов полицейские задержали подозреваемого и изъяли нож. Потерпевший, 23-летний местный житель, с колото-резанными ранами отправлен в больницу.

В отношении ранее судимого златоустовца следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.