В Челябинской области в кафе устроили поножовщину

Задержанный — мужчина 1977 года рождения. Конфликт начался с пары, которая выясняла отношения на повышенных тонах. Ранее судимый 48-летний посетитель кафе стал свидетелем ссоры и решил заступиться за женщину. Общение мужчин закончилось поножовщиной. Подозреваемый нанес своему «оппоненту» несколько ударов ножом, когда они возвращались из уборной обратно к столикам.