Более 100 человек эвакуированы в Акмолинской области из-за паводков

В селе Иванковка зафиксировано подтопление 4 частных жилых домов. В селе Капитоновка, в результате повышения уровня воды в реке Боксук, в ночное время были эвакуированы 41 человек, из них 11 детей. В селе Новобратское эвакуированы 70 человек, в том числе 11 детей. Все эвакуированные размещены у своих родственников. Помимо того, спасено 757 голов скота и 471 птица.