Более 100 человек эвакуированы в Акмолинской области из-за паводков

На данный момент в Буландынском районе пик паводка идет на снижение. Силы гражданской защиты продолжают работать в круглосуточном режиме для минимизации последствий паводков и обеспечения безопасности населения.
В селе Иванковка зафиксировано подтопление 4 частных жилых домов. В селе Капитоновка, в результате повышения уровня воды в реке Боксук, в ночное время были эвакуированы 41 человек, из них 11 детей. В селе Новобратское эвакуированы 70 человек, в том числе 11 детей. Все эвакуированные размещены у своих родственников. Помимо того, спасено 757 голов скота и 471 птица.
В ликвидации последствий паводков задействованы около 300 человек личного состава и 156 единиц специальной техники.
Силами МЧС своевременно проведены взрывные работы, отсыпка инертных материалов и мешкотары, а также организован отвод талых вод, что позволило предотвратить подтопление ряда населённых пунктов.
С начала паводкового периода силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 1,4 миллиона кубометров воды, уложено 141 тысяча мешкотары и около 1,5 тысячи тонн инертного материала.