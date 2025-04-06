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В Свердловской области пожар унес жизнь мужчины-строителя

На Урале в строительном вагончике после пожара нашли труп мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в свердловском поселке Большая Лавровка на улице Зеленой вспыхнул строительный вагончик. Пламя охватило площадь в 15 квадратных метров. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные смогли потушить огонь всего за 10 минут. Внутри строительного вагончика был обнаружен труп мужчины. Пожар тушили восемь сотрудников МЧС на двух единицах техники.

В настоящий момент дознаватели и силовики проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, в начале апреля вынесли приговор семейной паре, из-за которой в пожаре погибли четыре человека. Пожар вспыхнул, когда Вера и Иван Мельковы принесли в дом покрышку и подожгли ее.