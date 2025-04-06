Суд в Москве принудительно госпитализировал американца, напавшего на полицейского

«15 марта 2025 года комиссия врачей психиатров выявила у гражданина Татера Джозефа … напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию. Комиссия пришла к выводу о госпитализации Татера Джозефа…» — написано в документах. Текст передает ТАСС.
Диагноз был поставлен после тщательного медицинского обследования. Это послужило основанием для решения суда о госпитализации для проведения дальнейшего лечения и оценки состояния здоровья американца. При этом адвокаты Татера утверждают, что его госпитализация была проведена незаконно и без достаточных на то оснований.
Гражданин США Джозеф Татер 12 августа 2024 года прибыл в столичный отель Radisson. Там он начал выражать недовольство и проявлять агрессию, в результате чего возник конфликт с персоналом отеля. Причиной спора стал отказ в заселении на основании отсутствия информации о предыдущем месте проживания Татера в Москве. Согласно материалам дела, несмотря на предоставленные данные, заселение было отклонено из-за негативных отзывов с предыдущего места пребывания. Татер был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение, где он продолжил демонстрировать неподчинение, отказываясь предъявить документы и используя физическую силу против сотрудницы правоохранительных органов.
Мещанский суд Москвы 14 августа вынес решение о признании Татера виновным в мелком хулиганстве и постановил административный арест на срок 15 суток. В дальнейшем, 15 августа, Главное следственное управление СК по Москве инициировало уголовное дело в отношении Татера за нападение на полицейского, в связи с чем он был отправлен в СИЗО на период следствия. Уголовное дело занимает несколько томов, а за нападение на представителя власти Татеру может грозить до пяти лет лишения свободы.