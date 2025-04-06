Суд в Москве принудительно госпитализировал американца, напавшего на полицейского

Гражданин США Джозеф Татер 12 августа 2024 года прибыл в столичный отель Radisson. Там он начал выражать недовольство и проявлять агрессию, в результате чего возник конфликт с персоналом отеля. Причиной спора стал отказ в заселении на основании отсутствия информации о предыдущем месте проживания Татера в Москве. Согласно материалам дела, несмотря на предоставленные данные, заселение было отклонено из-за негативных отзывов с предыдущего места пребывания. Татер был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение, где он продолжил демонстрировать неподчинение, отказываясь предъявить документы и используя физическую силу против сотрудницы правоохранительных органов.