Мошенники украли у сотрудницы банка многомиллионную сумму

По данным источника, 26 марта пострадавшей пришло сообщение в Telegram от лже-руководства, в котором говорилось, что с ней должен был связаться «сотрудник ФСБ» по важному вопросу. Затем Татьяне позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники получили доступ к ее счетам, из-за чего необходимо перевести деньги на «безопасный счет», пишет канал.