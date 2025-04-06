Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске пропал 76-летний седовласый мужчина

Его ищут второй день.

Источник: Om1 Омск

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает о пропаже из дома Владимира Яковлевича Борисова, 1948 года рождения. В субботу, 5 апреля, он вышел из дома и не вернулся.

Среди особых примет: рост 165 см, седые волосы и карие глаза. Он был одет во всё чёрное: в чёрную толстовку, чёрную куртку, чёрные штаны, чёрные туфли и чёрную кепку.

Если вы обладаете любой информацией о текущем местонахождении Владимира Борисова, пожалуйста, обратитесь в ПСО «Лиза Алерт» по телефону горячей линии 8−800−700−54−52, либо позвоните в полицию по телефону 02.