В Омске пропал 76-летний седовласый мужчина

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает о пропаже из дома Владимира Яковлевича Борисова, 1948 года рождения. В субботу, 5 апреля, он вышел из дома и не вернулся.
Среди особых примет: рост 165 см, седые волосы и карие глаза. Он был одет во всё чёрное: в чёрную толстовку, чёрную куртку, чёрные штаны, чёрные туфли и чёрную кепку.
Если вы обладаете любой информацией о текущем местонахождении Владимира Борисова, пожалуйста, обратитесь в ПСО «Лиза Алерт» по телефону горячей линии 8−800−700−54−52, либо позвоните в полицию по телефону 02.