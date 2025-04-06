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У жителя Красноярского края изъяли оружие и порох, которые он нашел в лесу

В отношении него возбудили уголовное дело.

Источник: ГУ МВД

В Северо-Енисейске сотрудники полиции выявили незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

52-летний житель поселка Брянка Северо-Енисейского района хранил дома одноствольное гладкоствольное ружье 16 калибра, около 50 патронов к нему, 500 граммов пороха, 4 цевья от гладкоствольных ружей, обрез ствола одноствольного ружья 32 калибра.

Мужчина пояснил, что нашел оружие 8 лет назад в лесу. Экспертиза показала, что оружие пригодно к использованию.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции быстро помогли восстановить паспорта четырем погорельцам.