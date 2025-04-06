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МВД Беларуси задержало криптовалютчика с оборотом 2,5 миллиона рублей

В Брестской области задержали криптовалютчика-нелегала.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники по противодействию киберпреступности Брестской области установили и задержали с поличным 25-летнего мужчину, который занимался незаконным оборотом криптовалюты, сообщает МВД.

Мужчина в качестве посредника совершал сделки на специализированных биржах. Он конвертировал и обналичивал денежные средства, в том числе и похищенные у граждан Беларуси.

МВД сообщает, что нелегальный суммарный оборот составил свыше 2,5 миллиона рублей.

На мужчину составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф и обращение в доход государства изъятой криптовалюты, а также всей суммы, прошедшей через криптокошельки.

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