МВД Беларуси задержало криптовалютчика с оборотом 2,5 миллиона рублей

Сотрудники по противодействию киберпреступности Брестской области установили и задержали с поличным 25-летнего мужчину, который занимался незаконным оборотом криптовалюты, сообщает МВД.
Мужчина в качестве посредника совершал сделки на специализированных биржах. Он конвертировал и обналичивал денежные средства, в том числе и похищенные у граждан Беларуси.
МВД сообщает, что нелегальный суммарный оборот составил свыше 2,5 миллиона рублей.
На мужчину составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф и обращение в доход государства изъятой криптовалюты, а также всей суммы, прошедшей через криптокошельки.
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