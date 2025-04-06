Пассажир пытался открыть аварийные двери в самолете и напал на члена экипажа

Нештатная ситуация произошла на борту самолета, который вечером 5 апреля летел из Куала-Лумпура в Сидней. По словам очевидцев, один из пассажиров оказался буйным, внезапно вскочил с места и сначала попытался открыть заднюю дверь аварийного выхода. Бортпроводники вернули дебошира в его кресло в середине салона, после чего он попытался открыть другую дверь аварийного выхода. Тогда пассажирам и членам экипажа пришлось вновь усмирять хулигана. В этот момент он принялся душить одного из них.