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Родные погибшей девушки напали на больницу в Жамбылской области — полиция проводит проверку

Полицейские уже разбираются в сложившейся ситуации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Кадр из видео

Помимо дисциплинарных взысканий, медицинские работники, виновные в смерти беременной девушки, также понесут более суровое наказание. В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области отметили, что по делу о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинских работников Шуского района начато досудебное производство.

Также недавно стало известно о конфликте в здании больницы. В интернет попали кадры, на которых родственники девушки ворвались в здание больницы и устроили погром. Они били стекла дверей и нападали на медперсонал. На видео видно, что конфликт пытаются урегулировать полицейские.

В департаменте полиции отметили, что в части конфликта в здании многопрофильной районной больницы в городе Шу никаких заявлений и обращений в правоохранительные органы не поступало.

Вместе с тем сотрудники полиции инициировали проверочные мероприятия по данному инциденту.