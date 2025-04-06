Родные погибшей девушки напали на больницу в Жамбылской области — полиция проводит проверку

Также недавно стало известно о конфликте в здании больницы. В интернет попали кадры, на которых родственники девушки ворвались в здание больницы и устроили погром. Они били стекла дверей и нападали на медперсонал. На видео видно, что конфликт пытаются урегулировать полицейские.