Милиция Минска сказала о новой схеме мошенничества с «кружочками» в мессенджерах

Мошенники осваивают новую схему обмана с помощью коротких видеосообщений в «кружочках», сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».
«Кружочки» они используют, чтобы завоевать доверие потенциальных жертв и выманить деньги. Но для этого злоумышленники сначала взламывают аккаунты людей в мессенджерах и скачивают оттуда «кружочки». На их основе создают фальшивые видео, которые отправляют родным и друзьям жертвы и, установив контакт, убеждают их в срочном порядке перевести деньги.
«Поддельные видео, как правило, выдают засветы и слишком идеальная кожа. Оттенок кожи лица может отличаться от шеи, а губы собеседника не всегда двигаются естественно», — отмечают специалисты.
В любом случае, получив такое сообщение в кружочке с просьбой о деньгах, стоит позвонить человеку или написать в другом мессенджере.
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