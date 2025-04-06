Милиция Минска сказала о новой схеме мошенничества с «кружочками» в мессенджерах

«Кружочки» они используют, чтобы завоевать доверие потенциальных жертв и выманить деньги. Но для этого злоумышленники сначала взламывают аккаунты людей в мессенджерах и скачивают оттуда «кружочки». На их основе создают фальшивые видео, которые отправляют родным и друзьям жертвы и, установив контакт, убеждают их в срочном порядке перевести деньги.