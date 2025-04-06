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Милиция Минска сказала о новой схеме мошенничества с «кружочками» в мессенджерах

В Беларуси набирает обороты новый вид мошенничества в мессенджерах.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники осваивают новую схему обмана с помощью коротких видеосообщений в «кружочках», сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

«Кружочки» они используют, чтобы завоевать доверие потенциальных жертв и выманить деньги. Но для этого злоумышленники сначала взламывают аккаунты людей в мессенджерах и скачивают оттуда «кружочки». На их основе создают фальшивые видео, которые отправляют родным и друзьям жертвы и, установив контакт, убеждают их в срочном порядке перевести деньги.

«Поддельные видео, как правило, выдают засветы и слишком идеальная кожа. Оттенок кожи лица может отличаться от шеи, а губы собеседника не всегда двигаются естественно», — отмечают специалисты.

В любом случае, получив такое сообщение в кружочке с просьбой о деньгах, стоит позвонить человеку или написать в другом мессенджере.

Кстати, МВД Беларуси задержало криптовалютчика с оборотом 2,5 миллиона рублей (здесь подробности). А ГАИ утвердила новые правила сдачи экзаменов на водительские права в Беларуси (подробности здесь).