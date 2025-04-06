Село Красный Яр спасают от подтопления в области Абай

Для предотвращения последствий паводка в населённый пункт прибыли силы и средства чрезвычайных служб, местных исполнительных органов, оперативно-спасательного отряда и полиции. Всего в ликвидации угрозы задействованы 123 человека и 39 единиц техники, включая три плавсредства. Работы на месте продолжаются.