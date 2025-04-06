Пожары в Омской области за три месяца унесли жизни 34 человек

Наибольшая угроза возникала в жилых помещениях, особенно ночью, когда люди спят и не могут ощутить запах дыма. По данным МЧС, более 60% всех возгораний произошло именно в жилом секторе, и треть из них случилась в тёмное время суток, что привело к гибели 14 человек и травмам у семи.