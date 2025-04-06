Пожары в Омской области за три месяца унесли жизни 34 человек

В это время в регионе произошло больше 600 пожаров, в результате которых 111 человек были спасены и более 650 эвакуированы. К сожалению, не обошлось и без трагедий: 34 человека погибли, а 33 получили травмы.
Наибольшая угроза возникала в жилых помещениях, особенно ночью, когда люди спят и не могут ощутить запах дыма. По данным МЧС, более 60% всех возгораний произошло именно в жилом секторе, и треть из них случилась в тёмное время суток, что привело к гибели 14 человек и травмам у семи.
Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели. Эти устройства работают от батареек и могут спасти жизни, так как выдают громкий сигнал при обнаружении дыма. Извещатель крепится к потолку, и достаточно менять батарейку всего раз в год. Помимо извещателей, важно иметь под рукой и огнетушитель, который также поможет быстро справиться с возникшим огнём.
Что касается причин пожаров за первый квартал, то наиболее распространёнными стали неосторожное обращение с огнём (206 случаев), неправильно эксплуатируемое электрооборудование (197 случаев), а также неосторожная эксплуатация печей (134 возгорания).
МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Не перегружайте электросети, следите за состоянием печей во время их работы и создавайте безопасные места для курения, оборудованные пепельницами. Важно также убедиться, что все окурки хорошо потушены. Эти простые меры могут существенно снизить риск возникновения пожаров и спасти жизни.