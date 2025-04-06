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Без электричества остаются 143 населенных пункта в Минской области

Причиной непогоды стал циклон, который накануне принес в Беларусь снегопад, ветер и минусовую температуру.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Восстановлено стабильное электроснабжение в 91 населенном пункте Минской области, об этом сообщили в РУП «Минскэнерго».

По состоянию на 11:00 продолжаются работы еще в 143.

Для ликвидации последствий непогоды задействованы 62 специализированные бригады и 82 единицы спецтехники. Также для поддержания электроэнергии потребителей используются 12 передвижных дизельных электростанций.

Как отметил генеральный директор РУП «Минскэнерго» Павел Горудко, бригады интенсивно работают и стараются обеспечить максимально быстрое восстановление электроснабжения.

Сложная погодная ситуация ранее привела к отключению от электроснабжения жителей более 250 населенных пунктов в Минской и Могилевской областях. Как отметили в ведомстве, сильный ветер и налипания снега продолжают оказывать влияние на работу линий электропередачи.

Сложная погодная обстановка наблюдается и в других регионах страны. Причиной стал циклон «Зион» с сильным снегопадом, ветром и минусовой температурой, который накануне пришел в Беларусь.