Без электричества остаются 143 населенных пункта в Минской области

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Восстановлено стабильное электроснабжение в 91 населенном пункте Минской области, об этом сообщили в РУП «Минскэнерго».
По состоянию на 11:00 продолжаются работы еще в 143.
Для ликвидации последствий непогоды задействованы 62 специализированные бригады и 82 единицы спецтехники. Также для поддержания электроэнергии потребителей используются 12 передвижных дизельных электростанций.
Как отметил генеральный директор РУП «Минскэнерго» Павел Горудко, бригады интенсивно работают и стараются обеспечить максимально быстрое восстановление электроснабжения.
Сложная погодная ситуация ранее привела к отключению от электроснабжения жителей более 250 населенных пунктов в Минской и Могилевской областях. Как отметили в ведомстве, сильный ветер и налипания снега продолжают оказывать влияние на работу линий электропередачи.
Сложная погодная обстановка наблюдается и в других регионах страны. Причиной стал циклон «Зион» с сильным снегопадом, ветром и минусовой температурой, который накануне пришел в Беларусь.