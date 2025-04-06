Без электричества остаются 143 населенных пункта в Минской области

Сложная погодная ситуация ранее привела к отключению от электроснабжения жителей более 250 населенных пунктов в Минской и Могилевской областях. Как отметили в ведомстве, сильный ветер и налипания снега продолжают оказывать влияние на работу линий электропередачи.