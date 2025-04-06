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Почти миллион рублей потерял троичанин, попытавшись заработать на инвестициях

Как пояснил потерпевший правоохранителям, рекламу быстрого заработка при помощи игры на бирже он увидел в интернете.

Источник: Freepik

После перехода по ссылке, мужчина установил несколько приложений, а также получил «куратора».

Под воздействием злоумышленников, потерпевший вложил все свои сбережения (85,5 тысяч рублей), а также оформил кредитку с лимитом переводов в 300 тысяч в сутки.

Однако, этого злоумышленникам оказалось мало и они попросили троичанина взять кредит в 2,2 миллионов рублей, однако банк не одобрил заем. Но и на этом история не закончилась.

Оказалось, что для вывода прибыли от «инвестиций» нужно некое «доверенное лицо». За помощью мужчина обратился к своей подруге, которая под диктовку «куратора» оформила кредит в 856 тысяч рублей, которые немедленно оказались на счетах мошенников.

Прервать схему удалось только после того, как потерпевший обратился к своему другу с просьбой стать ещё одним «доверенным лицом». Именно он и заподозрил неладное и убедил обманутого троичанина обратиться в полицию.

«В МО МВД по данному факту возбуждено уголовное дело. Всего мужчина потерял 85,5 тысяч личных сбережений и 860 тысяч кредитных рублей, которые “доверила” ему знакомая», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.