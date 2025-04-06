На Кубани задержали подозреваемого в угоне автомобиля подростка

Ранее со ссылкой на прокуратуру края сообщалось, что трое воспитанников социально-реабилитационного центра в Павловском районе совершили побег, угнав автомобиль одного из сотрудников. Местонахождение 15-летней девушки и 13-летнего подростка было установлено, еще один несовершеннолетний был объявлен в федеральный розыск. Следственные органы возбудили уголовное дело об угоне автомобиля группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ).
«Павловским межрайонным следственным отделом СК РФ по Краснодарскому краю установлено местонахождение скрывшегося от органов следствия 16-летнего фигуранта. В настоящее время подозреваемый задержан следователем СК», — говорится в сообщении.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении подростка под стражу. Ранее эта мера была избрана в отношении 15-летней фигурантки, а 13-летний подросток был помещен в специализированное учреждение для несовершеннолетних.