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На Кубани задержали подозреваемого в угоне автомобиля подростка

КРАСНОДАР, 6 апреля. /ТАСС/. Третий подросток, сбежавший из социально-реабилитационного центра в Краснодарском крае и подозреваемый в угоне автомобиля, задержан, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

Ранее со ссылкой на прокуратуру края сообщалось, что трое воспитанников социально-реабилитационного центра в Павловском районе совершили побег, угнав автомобиль одного из сотрудников. Местонахождение 15-летней девушки и 13-летнего подростка было установлено, еще один несовершеннолетний был объявлен в федеральный розыск. Следственные органы возбудили уголовное дело об угоне автомобиля группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ).

«Павловским межрайонным следственным отделом СК РФ по Краснодарскому краю установлено местонахождение скрывшегося от органов следствия 16-летнего фигуранта. В настоящее время подозреваемый задержан следователем СК», — говорится в сообщении.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении подростка под стражу. Ранее эта мера была избрана в отношении 15-летней фигурантки, а 13-летний подросток был помещен в специализированное учреждение для несовершеннолетних.