Ural Mash: Загоревшаяся в Перми пенсионерка могла стать жертвой мошенников

Пожилая женщина, которая загорелась в Индустриальном районе Перми 2 апреля, могла стать жертвой мошенников, сообщает телеграм-канал Ural Mash.
По данным редакции канала, незадолго до происшествия в доме по адресу Декабристов, 33 недавно проходила проверка газа: специалисты во время поквартирного обхода собирали подписи — одной из опрошенных оказалась и пострадавшая пенсионерка.
Согласно опубликованной в телеграм-канале информации, у 74-летней женщины (ранее сообщалось, что пострадавшей 75 лет) обострились возрастные заболевания. Она подумала, что подписанные ею во время визита газовщиков бумаги — дарственная (договор дарения).
Подробнее о происшествии во дворе на улице Декабристов — в материале perm.aif.ru.