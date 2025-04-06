В Перми полиция разыскивает двух вымогателей

В марте в отдел полиции Ленинского района обратился местный житель, который заявил о том, что на улице Ленина к нему подошли двое неизвестных мужчин и нанесли несколько ударов, угрожая при этом, сообщили в полиции.
Избивая пермяка, напавшие требовали от него денег.
Сейчас полицейские пытаются по записям видеокамер установить личности подозреваемых и задержать их. Они обращаются с просьбой к жителям Перми с просьбой помочь в розыске, гарантируя анонимность.
Сообщить информацию о происшествии или личностях подозреваемых можно в ближайший отдел полиции или по телефонам: 218−88−02, 8 922−36−74−660.