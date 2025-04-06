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В Москве приостановили работу гостиницы из-за нарушений санитарных норм

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Деятельность гостиницы Vnukovo Village Park Hotel & Spa временно запретили из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками территориального отдела применена обеспечительная мера — временный запрет деятельности. Работа пищеблока гостиницы Vnukovo Village Park Hotel & Spa до решения суда приостановлена, объект опечатан», — сказано в сообщении.

Уточняется, что санитарно-эпидемиологическое расследование проводилось в связи со случаем кишечной инфекции у ребенка, который проживал в гостинице. При осмотре пищеблока выявлены грубые нарушения в части обеспечения качества и безопасности изготавливаемой продукции.

По итогу расследования составлен протокол об административном правонарушении. Сотрудники передали материалы дела в Щербинский районный суд города Москвы.