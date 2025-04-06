В Москве приостановили работу гостиницы из-за нарушений санитарных норм

Уточняется, что санитарно-эпидемиологическое расследование проводилось в связи со случаем кишечной инфекции у ребенка, который проживал в гостинице. При осмотре пищеблока выявлены грубые нарушения в части обеспечения качества и безопасности изготавливаемой продукции.