Мигранта задержали за убийство прихожанина православного храма в Москве

Имеются сведения, что убийца и жертва были знакомы, что могло побудить погибшего Ильяса открыть преступнику дверь в ночное время. Эксперты и представители этнических диаспор отмечают, что убийство могло быть спровоцировано не только личными мотивами, но и психологическими расстройствами убийцы. Однако подчеркивается, что это не должно стать оправданием для преступления.