Мигранта задержали за убийство прихожанина православного храма в Москве

В Москве в храме Всемилостивого Спаса произошло убийство татарина Ильяса Сафиуллина, недавно принявшего православие. Убитый был известен под крещеным именем Илья, и его тело обнаружили с множественными ранениями в одной из комнат храма. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний гражданин Узбекистана Тимур Х.
«С особой жестокостью был убит Ильяс Сафиуллин, перешедший в православие татарин… На месте преступления были обнаружены мужские ботинки, куртка и сумка самого убийцы, где лежал его паспорт… Его задержали буквально через полчаса, им оказался 36-летний уроженец … Узбекистана … Тимур Х.» — пишет «Царьград».
В ходе осмотра места происшествия были обнаружены признаки борьбы: руки убитого были связаны. В непосредственной близости от тела найдены нож с кровавыми следами и огнетушитель, использованный для ударов по голове.
По предварительным данным, причиной смерти могли стать как ножевые ранения, так и черепно-мозговая травма. В настоящее время проводится соответствующая экспертиза для установления точной причины смерти.
Имеются сведения, что убийца и жертва были знакомы, что могло побудить погибшего Ильяса открыть преступнику дверь в ночное время. Эксперты и представители этнических диаспор отмечают, что убийство могло быть спровоцировано не только личными мотивами, но и психологическими расстройствами убийцы. Однако подчеркивается, что это не должно стать оправданием для преступления.
Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме начальнику УИиОС ГУ МВД России по городе Москве Владимиру Васенину. Ответ ожидается.