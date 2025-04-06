У подростка из России случился инфаркт в Таиланде

15-летний школьник из Хабаровска, по данным SHOT, ночью пожаловался маме, что у него заболела рука. Сначала думали, что отлежал, но потом появились боли в груди. Россиянка в четыре утра отвезла сына в госпиталь в Паттайе. Врачи сообщили, что у мальчика подозрение на инфаркт, ему требуется срочное шунтирование. Сначала запросили депозит 100 тысяч бат (≈245 тысяч рублей). Но, пока семья пыталась связаться со своей страховой, состояние подростка стало критическим и его увезли в реанимацию.