В городе Башкирии мужчина напал на полицейского

Как сообщили в МВД Башкирии, в полицию позвонила местные жительницей рассказала, что ее не пускает квартиру сожитель. Он угрожал ей повредить все имущество в жилище.
Сначала полицейские вместе с хозяйкой квартиры пытались уговорить мужчину добровольно открыть дверь. Но тот никак не соглашался. Тогда женщина вызвала МЧС, чтобы они вскрыли дверь.
Когда мужчина понял, что дверь все равно откроют, то неожиданно распахнул ее и ударил кулаком в лицо стража правопорядка. Он собирался нанести второй удар, но полицейский применил навыки рукопашного боя. Нарушителя задержали увезли в отдел.
В суде он сказал, что не знал о нахождении за дверью сотрудника полиции. И если бы это знал, то никогда бы так не сделал.
Свою вину он полностью признал.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы.
Полицейский обратился с иском о защите чести и достоинства. Ему присудили 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.