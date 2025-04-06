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Смерть ребенка от боеприпаса в Брестском районе: СК выясняет обстоятельства

Подросток нашел боеприпас в высохшем пруду, принес во двор и разобрал его — взрыватель сдетонировал в руке.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 апр — Sutnik. Продолжается выяснение обстоятельств взрыва боеприпаса в Брестском районе, об этом сообщили в пресс-службе СК.

В минувшую пятницу один ребенок погиб, еще один пострадал при взрыве неустановленного боеприпаса в агрогородке Страдечь (Брестский район). Ранения также получил и взрослый.

Инцидент произошел во дворе жилого дома, в зоне поражения оказался пенсионер и его двое внуков.

По данным Следственного комитета, подросток ранее нашел минометную мину на территории высохшего пруда, находящегося в нескольких сотнях метров от дома. Боеприпас был перенесен во двор и разобран.

В пятницу, 4 апреля, взрыватель, который мальчик держал в руках, сдетонировал.

К проведению следственных действий был привлечен эксперт-взрывотехник центрального аппарата ГКСЭ. Предположительно, боеприпас находился в пруду с советского периода либо времен ВОВ.

«Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертных исследований», — отметили в СК.

Пруд был осмотрен специалистами, взрывоопасных предметов в нем обнаружено не было.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 295 (незаконные действия в отношении взрывчатых веществ) продолжается.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов, напоминающих боеприпасы, ни в коем случае не трогать их и не разбирать. О находке незамедлительно следует сообщить в правоохранительные органы.