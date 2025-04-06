Смерть ребенка от боеприпаса в Брестском районе: СК выясняет обстоятельства

МИНСК, 6 апр — Sutnik. Продолжается выяснение обстоятельств взрыва боеприпаса в Брестском районе, об этом сообщили в пресс-службе СК.
В минувшую пятницу один ребенок погиб, еще один пострадал при взрыве неустановленного боеприпаса в агрогородке Страдечь (Брестский район). Ранения также получил и взрослый.
Инцидент произошел во дворе жилого дома, в зоне поражения оказался пенсионер и его двое внуков.
По данным Следственного комитета, подросток ранее нашел минометную мину на территории высохшего пруда, находящегося в нескольких сотнях метров от дома. Боеприпас был перенесен во двор и разобран.
В пятницу, 4 апреля, взрыватель, который мальчик держал в руках, сдетонировал.
К проведению следственных действий был привлечен эксперт-взрывотехник центрального аппарата ГКСЭ. Предположительно, боеприпас находился в пруду с советского периода либо времен ВОВ.
«Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертных исследований», — отметили в СК.
Пруд был осмотрен специалистами, взрывоопасных предметов в нем обнаружено не было.
Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 295 (незаконные действия в отношении взрывчатых веществ) продолжается.
В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов, напоминающих боеприпасы, ни в коем случае не трогать их и не разбирать. О находке незамедлительно следует сообщить в правоохранительные органы.