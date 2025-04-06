В Самарской области мужчина украл электросамокат, оставленный на улице

В Тольятти предприниматель обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что неизвестный украл электросамокат с улицы, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— Предприниматель открыл пункт проката и расположил самокаты по всему городу. Весь инвентарь был оснащен встроенной системой отслеживания. Накануне самокат, который стоял возле жилого дома, перестал показывать местоположение, — отметили в ведомстве.
Решив, что имущество украли, потерпевший обратился в полицию. Стоимость самоката он оценил в 150 тысяч рублей. Сотрудники ведомства смогли обнаружить пропавший самокат, который вез неизвестный мужчина. При виде правоохранителей горожанин бросил транспорт и попытался скрыться. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.