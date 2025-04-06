Горим! Масштабный пожар тушат 17-й час в Волгограде за Мамаевым курганом

Пугающий пожар разгорелся накануне вечером в Волгограде в поселке Второй километр, расположенном неподалеку от Мамаева кургана. С открытым огнем пожарные справились в восьмом часу утра 6 апреля, но сухая трава и залежи мусора продолжают тлеть. Что стало его причиной, выяснял vlg.aif.ru.
«Хлопок — и пламя!».
Местные жители поделились первыми видео пожара, охватившего овраг на окраине поселка Второй километр около половины десятого вечера 5 апреля. Зрелище было пугающим — клубы пламени поднимались к небу, на их фоне фигурки пожарных выглядели крошечными и, казалось, им не под силу будет справиться с огненной стихией.
По рассказам горожан, чуть раньше к оврагу подъехала стайка ребят на самокатах. Как позже подтвердили кадры с камеры видеонаблюдения, мальчишек было четверо, самоката три. Некоторое время подростки о чем-то договаривались, а затем устремились в овраг.
Тогда-то, по словам очевидцев, и раздался хлопок, после которого вспыхнуло яркое пламя, мгновенно охватившее сухую траву и скопившиеся залежи мусора на дне оврага.
В ГУ МЧС по Волгоградской области подтверждают: сообщение о происшествии в Дзержинском районе областного центра поступило на пульт диспетчера в 21.27. На место мгновенно выдвинулись пожарные расчеты 21-й пожарно-спасательной части. Горел мусор глубокого залегания.
«Не спали всем поселком».
В эту ночь спать не пришлось ни взрослым обитателям поселка, ни детям. Все, кто проживает неподалеку от места происшествия, высыпали на улицу и следили за тем, как огнеборцы сражаются с пламенем.
«На месте со стороны нашей улицы работали две пожарные спецмашины. Дежурила бригада скорой помощи. Воду пожарным подвозила поливальная техника», — поделился один из местных жителей, читатель vlg.aif.ru.
Мужчина также подтвердил: о самокатчиках они сообщили прибывшим на место пожара полицейским. Те заверили, что проведут проверку и выяснят, кто приезжал в поселок, была ли это местная ребятня или заглянули подростки из другого района города. Тем более что один из самокатов остался брошенным тут же на улице.
На дворе уже стояла поздняя ночь, а пожар все не унимался. Огнеборцы тушили его с двух сторон — справа и слева, двигаясь на встречу друг другу. Спуститься в овраг не удавалось — там полыхало пламя, грозя переброситься на деревья, а оттуда — на окрестные дома.
«Прежде процветали».
Справиться с открытым огнем пожарным расчетам 21-й пожарно-спасательной части удалось только в начале восьмого утра.
«Горение было ликвидировано в 7.03. В пожаре никто из людей не погиб и не пострадал. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем», — уточнила утром 6 апреля сотрудник пресс-службы регионального главка МЧС Кристина Тараева.
Однако и значительно позже местные жители все еще делятся видео с клубами дыма, поднимающимися над оврагом.
«По словам работающих на месте сотрудников МЧС, они продолжают заливать овраг водой. Дым поднимается прямо из-под земли. Это ужасно», — поделился один из очевидцев.
Жители поселка не раз жаловались, что чувствуют себя отрезанными от «большой земли» — их не то, что не коснулась цивилизация: процветающая ранее территория пришла в упадок.
Все, что делается в поселке в плане благоустройства, делается руками самих жителей. Недавно они спасли от погребения под строящейся неподалеку дорогой ДОТ времен Сталинградской битвы и установили его своими силами у детсада, бывшей школы, чтобы проводить наглядное патриотическое воспитание.
Жители Второго километра не раз обращались к местным властям с просьбой обратить на их поселок внимание и организовать на их территории, к примеру, парк, как в других районах города. Пока у чиновников не дошли руки до территории, расположенной в непосредственной близости с подножием Мамаева кургана.