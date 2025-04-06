Горим! Масштабный пожар тушат 17-й час в Волгограде за Мамаевым курганом

Мужчина также подтвердил: о самокатчиках они сообщили прибывшим на место пожара полицейским. Те заверили, что проведут проверку и выяснят, кто приезжал в поселок, была ли это местная ребятня или заглянули подростки из другого района города. Тем более что один из самокатов остался брошенным тут же на улице.