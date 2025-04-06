«Аэрофлот» оспорил штраф за ввоз хамона из Германии

Груз, отправленный транспортной компанией в адрес двух российских граждан, перевозчик доставил в Москву в декабре 2021 года. Таможенный орган зарегистрировал пассажирскую таможенную декларацию на экспресс-грузы, поданную компанией-таможенным представителем. При этом ни от декларанта, ни от перевозчика таможня не получила предусмотренный законом ветеринарный сертификат на товар и на этом основании оштрафовала «Аэрофлот».