Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» оспорил штраф за ввоз хамона из Германии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арбитражные суды двух инстанций признали незаконным штраф в 50 тысяч рублей, наложенный Шереметьевской таможней на «Аэрофлот» за ввоз из Германии около 4 килограммов хамона в 2021 году, говорится в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Груз, отправленный транспортной компанией в адрес двух российских граждан, перевозчик доставил в Москву в декабре 2021 года. Таможенный орган зарегистрировал пассажирскую таможенную декларацию на экспресс-грузы, поданную компанией-таможенным представителем. При этом ни от декларанта, ни от перевозчика таможня не получила предусмотренный законом ветеринарный сертификат на товар и на этом основании оштрафовала «Аэрофлот».

Авиакомпания оспорила наказание, ссылаясь на норму законодательства о том, что без сертификата допускается ввоз «до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза».

При первом рассмотрении дела суды двух инстанций признали штраф законным. Они приняли во внимание справку таможни, согласно которой с начала 2021 года по апрель 2022 года «в странах Европейского союза зафиксировано более 9500 вспышек африканской чумы свиней, в связи с чем ввоз свиноводческой продукции без проведения ветеринарного надзора несет риски заноса особо опасных заболеваний животных».

Арбитражный суд Московского округа в сентябре 2024 года отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение. Он указал, в частности, что «доказательств неблагополучной эпизоотической обстановки именно в странах происхождения и ввоза товара не представлено».

При новом рассмотрении арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд пришли к выводу о незаконности постановления Шереметьевской таможни о наложении штрафа на «Аэрофлот». «Заявителем при таможенном оформлении выполнены все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм таможенного законодательства, что свидетельствует об отсутствии вины общества», — отметил в решении суд первой инстанции.