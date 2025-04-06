«Аэрофлот» оспорил штраф за ввоз хамона из Германии

Груз, отправленный транспортной компанией в адрес двух российских граждан, перевозчик доставил в Москву в декабре 2021 года. Таможенный орган зарегистрировал пассажирскую таможенную декларацию на экспресс-грузы, поданную компанией-таможенным представителем. При этом ни от декларанта, ни от перевозчика таможня не получила предусмотренный законом ветеринарный сертификат на товар и на этом основании оштрафовала «Аэрофлот».
Авиакомпания оспорила наказание, ссылаясь на норму законодательства о том, что без сертификата допускается ввоз «до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза».
При первом рассмотрении дела суды двух инстанций признали штраф законным. Они приняли во внимание справку таможни, согласно которой с начала 2021 года по апрель 2022 года «в странах Европейского союза зафиксировано более 9500 вспышек африканской чумы свиней, в связи с чем ввоз свиноводческой продукции без проведения ветеринарного надзора несет риски заноса особо опасных заболеваний животных».
Арбитражный суд Московского округа в сентябре 2024 года отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение. Он указал, в частности, что «доказательств неблагополучной эпизоотической обстановки именно в странах происхождения и ввоза товара не представлено».
При новом рассмотрении арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд пришли к выводу о незаконности постановления Шереметьевской таможни о наложении штрафа на «Аэрофлот». «Заявителем при таможенном оформлении выполнены все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм таможенного законодательства, что свидетельствует об отсутствии вины общества», — отметил в решении суд первой инстанции.