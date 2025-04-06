В Ростовской области из-за перегрузки электросети едва не выгорел частный дом

В Ростовской области, в одном из частных домов села Самбек, из-за перегрузки электросети вспыхнул пожар. Хозяйка вовремя обратилась за помощью. В итоге дом спасли, но от огня пострадала кухня, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.