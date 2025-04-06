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В Ростовской области из-за перегрузки электросети едва не выгорел частный дом

В селе Самбек Ростовской области вовремя потушили жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в одном из частных домов села Самбек, из-за перегрузки электросети вспыхнул пожар. Хозяйка вовремя обратилась за помощью. В итоге дом спасли, но от огня пострадала кухня, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Тушение вели утром 5 апреля на улице Степной. Огонь на пяти квадратах ликвидировали 11 человек, использовалось три автоцистерны, — уточнили в экстренном ведомстве.

Дознаватели выяснили, что пламя вспыхнуло из-за того, что в розетку одновременно были включены машинка, чайник и микроволновка.

Жителей Дона просят быть осторожными с электрооборудованием, нужно следить за состоянием техники и проводки, нельзя перегружать сеть.