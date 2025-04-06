На пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута

Сгустки мазута обнаружены на пляже кемпинга «Пляжный поселок», на пляже около детского лагеря «Приморский», а также в устье реки Можепсин. Сейчас в Анапе штормовая погода, море выбрасывает на берег мазут и мусор. Спасатели и представители кубанских муниципалитетов, которые привлечены к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, убирают мусор и просеивают песок на пляжах.